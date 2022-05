Quand on a un sourire qui découvre beaucoup les dents, l'état des gencives se remarque. Il doit donc être impeccable. Comment faire quand nos gencives sont légèrement abîmées?

Gencives: un détartrage approfondi

Des gencives saignant un peu lors des règles, c'est banal. Mais si cela se produit à chaque brossage et que les gencives restent rouges, c'est une inflammation qui fait le lit de la maladie parodontale. Avec le risque, quelques années après, que les gencives remontent et que les dents se déchaussent.

Si vos gencives sont en permanence rouges et gonflées, le détartrage de base que vous propose votre dentiste ne suffit pas. Un geste plus profond, qui consiste à aller nettoyer sous les gencives, est nécessaire. Prévoir en général deux à quatre séances, sous anesthésie locale.

Avantage : Ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est la seule façon d'assainir des gencives malades qui, en plus d'être «voyantes», risquent à terme de ne plus maintenir correctement les dents.

Gencives: quand elles sont rétractées

Lorsque les gencives se sont rétractées, elles ne redescendent plus toutes seules. La solution : combler le manque par des lambeaux d'assainissement. Pratiqué sous anesthésie locale, ce geste s'effectue en deux temps : on décolle la gencive, puis on introduit dessous du tissu conjonctif prélevé dans le palais. Les fils sont retirés au bout de huit jours. Il ne faut surtout pas fumer car cela retarde la cicatrisation. Cette chirurgie n'est possible que sur un terrain sain, ou trois mois après l'élimination de la plaque gingivale par un détartrage profond

Avantage : Le résultat est esthétique. Un gain de plusieurs millimètres peut être obtenu.

Soignez le maquillage des lèvres

Un joli sourire, c'est aussi des lèvres charnues et bien dessinées. Pour les colorer à votre avantage, vous pouvez :

- Ourler avec un crayon couleur peau celles qui sont un peu minces ;

- Choisir un gloss bien brillant pour optimiser leur volume ;

- Eviter le rouge à lèvres brun ou orange si vos dents ont jauni, ces deux couleurs accentuent ce défaut ;

- Préférer un rouge brillant et soutenu pour les faire paraître plus blanches.

Quand il faut remodeler

Un brossage trop énergique pendant des années, avec une brosse trop dure, peut entraîner une rétraction des gencives vers la base des dents.

La solution : un remodelage gingival. Il consiste à découper une bande de gencive et à l'allonger de quelques millimètres. Un geste effectué, sous anesthésie locale, au cabinet d'un spécialiste. Mais si la gencive manque entre les dents, aucune technique de greffe n'est possible. Seule solution : utiliser un artifice prothétique pour rendre les dents plus larges.