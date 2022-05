Se brosser les dents deux fois par jour seulement : c’est la nouvelle recommandation de l’Union française pour la santé bucco-dentaire (Ufsbd) dévoilée en exclusivité ce matin sur l’antenne de RTL. Depuis 10 ans, les dentistes ne cessaient de répéter qu’il fallait se brosser les dents au moins trois fois par jour pour conserver des dents en bonne santé. Une recommandation suivie par seulement un Français sur quatre. L’UFSBD a donc décidé de revoir ses préconisations et de les adapter à notre mode de vie : dorénavant, ce sont deux brossages quotidiens (matin et soir) qui sont recommandés car la plaque dentaire met 12 heures à se former. Mais ne croyez pas vous en tirer à bon compte : un brossage de moins c’est une chose. Mais les dentistes insistent sur la durée du brossage : celui-ci doit durer au moins deux minutes à chaque fois (et non entre 43 et 50 secondes comme c’est le cas aujourd’hui pour la plupart d'entre nous) et chaque soir, il faut compléter le brossage avec un passage de fil dentaire ou un jet d’hydropulseur. Pour remplacer le brossage des dents du midi, peu pratique quand on travaille, l’Ufsbd recommande de mâcher un chewing-gum sans sucre après le repas. Le fait de mastiquer du chewing-gum va permettre de produire une salive plus chargée en bicarbonate donc plus apte à lutter contre les attaques acides des aliments et notamment des sodas.

Pour optimiser les deux brossages quotidiens, l’Ufsbd recommande également de passer à la brosse à dents électrique car celle-ci est plus efficace qu’une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire et réduire les inflammations des gencives.