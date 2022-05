Au total, 1.337 foyers ont été raccordés récemment à l’électricité et au gaz dans les communes de Khobana et M’sif (wilaya de M’sila), a indiqué dimanche le wali, Abdelkader Djellaoui.

Intervenant en marge de l'inauguration de ces projets de raccordement dans les communes de Khobana et M’sif, dans le cadre de la semaine de la mémoire, dédiée aux massacres du 8 mai 1945, M. Djellaoui a rappelé que ces opérations font partie d’un vaste programme de raccordement à l’électricité et au gaz.

Il a fait état, dans ce contexte, de l’inscription à travers la wilaya de 49 opérations de raccordement de 4.082 foyers, dont 603 localisés dans les zones d’ombre, ajoutant que ce programme qui a atteint un taux d’avancement de 90% sera réceptionné "avant la fin de l’année en cours".

Une enveloppe financière estimée à 2,660 milliards de dinars a été mobilisée pour la concrétisation de 12 opérations, a indiqué le même responsable, détaillant que 940 millions de dinars ont été consacrées pour le raccordement exclusif à l’électricité et au gaz des zones d’ombre, un programme, dit-il, réalisé en totalité.

A ussi, 43 foyers de la localité de Gabouhia, relevant de la commune de Khobana, ont été raccordés à l’électricité et 1.294 foyers raccordés au gaz naturel dans les localités de Draa M’sif, Bir Arbi et Ouled Sidi Saïd dans la commune de M’sif.

Ces opérations ont nécessité la réalisation d’un réseau de gaz d’une longueur de 85 km pour une enveloppe financière de 190 millions de dinars, a expliqué le directeur de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz de M’sila, Hocine Hadj Arroussi.

Des journées d'études, des rencontres et des activités culturelles et sportives seront organisées pendant la semaine de la mémoire, à compter du 8 mai, à travers les communes de la wilaya de M'sila et sont organisées par les Directions de wilaya de l'éducation, des moudjahidine, des affaires religieuses et des wakfs ainsi que l'université de M'sila, a-t-on noté.