Les services de police d’Oran ont mis fin aux agissements de deux trafiquants de drogue dure, avec la saisie en leur possession de 100 grammes de cocaïne, a-t-on appris mercredi de la sûreté de wilaya.

Cette opération a été effectuée par la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du service de wilaya de la police judicaire, sur la base d’informations au sujet de deux suspects de trafic de drogue, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques. Après un suivi et une surveillance des mouvements des suspects et les procédures légales auprès du procureur de la République près le tribunal d’Oran, les policiers ont réussi a mettre la main sur les mis en cause qui étaient à bord d’un véhicule. La fouille minutieuse de la voiture et des suspects a permis de découvrir en leur possession une quantité de 100 grammes de cocaïne qui a été saisie, de même qu’une somme de 640.000 DA et le véhicule utilisé dans le trafic de drogue, selon la même source. Des mesures judiciaires ont été engagées à l’encontre des mis en cause, qui ont été immédiatement présentés devant la justice, a-t-on fait sav oir.