La valeur des exportations industrielles tunisiennes a augmenté au cours du 1er trimestre de 2022, de 21,9%, à 12,2 milliards de dinars, contre 10 milliards de dinars à la même période en 2021, selon l'Agence tunisienne de promotion de l'industrie et de l’innovation (APII). D'après les récentes statistiques publiées par l'APII, tous les secteurs de l'industrie ont connu une croissance positive de leurs ventes à l'étranger, jusqu'à fin mars 2022. Les exportations des industries mécaniques et électriques ont marqué une hausse de 13,3%, engrangeant les recettes les plus élevées, de 5 896,9 milliards de dinars, contre 5204,7 milliards de dinars à la même période en 2021. Les exportations de textile-habillement ont connu un essor remarquable (+17,8%), avec des recettes atteignant 2,2 milliards de dinars, contre 1,9 milliard de dinars au premier trimestre de l'année dernière.

Les exportations de l'industrie agroalimentaire ont bondi de 28,8%, réalisant des recettes de plus de 1283,1 millions de dinars jusqu'à fin mars 2022, contre 996 millions de dinars à la même période en 2021. Dans le même contexte, la valeur des ventes à l'étranger du secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre a cru près de 44%, pour atteindre à la fin du premier trimestre de cette année, 324 millions de dinars. Les exportations de l'industrie chimique ont, quant à elles, cru de 486 millions de dinars, pour atteindre au terme du premier trimestre 2022, un niveau de 1090,3 millions de dinars. Les ventes à l'étranger de l'industrie du cuir et de la chaussure se sont également développées, réalisant des revenus de 497 millions de dinars, contre 361,2 millions de dinars en mars 2021. Les industries diverses ont poursuivi leur croissance, enregistrant des exportations pour une valeur de 941,6 millions de dinars au premier trimestre de cette année, contre 772,6 millions de dinars à la même périod de 2021.