Le jeune athlète, Amri Saïd a été honoré samedi à Naama, pour ses brillants résultats et qualification aux championnats arabe et du monde d’athlétisme des U20. Le wali de Naama, Derradji Bouziane s’est engagé, à l’occasion, d’accorder tout le soutien nécessaire à ce sportif âgé de 19 ans pour bien se préparer pour les prochaines compétitions et décrocher une place honorable et hisser haut le drapeau national, ont indiqué les services de la wilaya. L’athlète Amri Saïd sociétaire de l’association olympique de Mécheria poursuit sa préparation de manière intense en prévision du championnat arabe des U20 d’athlétisme qui aura lieu du 22 au 26 mai en cours, ainsi que le championnat du monde de la catégorie d’âge prévu le 6 août prochain en Colombie, sous la houlette de l’entraineur Rachid Mahor Bacha. Amri Said a souligné que les préparations se déroulent dans de bonnes conditions, exprimant son optimisme quant à des résultats honorables dans les compétitions prochaines dans les spécialités de 3000 et 5.000 mètres. L'enfant de Mécheria, a participé à de nombreuses compétitions nati onales de cross et a décroché de nombreux titres et médailles dont le sacre dans la spécialité de 3.000 en 2019 et la deuxième place au championnat maghrébin d’athlétisme en Tunisie la même année. Cette année, il est monté à la haute marche du podium en obtenant le titre du championnat d’Algérie dans la spécialité de 5.000 mètres. Il é également participé au championnat arabe qui s’est tenu à El Bahreïn. Au mondial universitaire du Portugal, il s'est classé deuxième par équipes.