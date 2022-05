Les athlètes dames d’Oran et messieurs de Tlemcen se sont illustrés au championnat régional de karaté-do séniors kata et kumité, disputé, samedi, à la salle omnisports de Hennaya, dans la wilaya de Tlemcen. Les karatékas oranaises et ceux de Tlemcen ont imposé leur domination lors de cette compétition dans les deux spécialités montant à plusieurs fois sur le podium dans les différentes catégories de poids. Cette compétition, organisée par la wilaya de Tlemcen, en collaboration avec la fédération algérienne de Karaté-do (FAK) et la direction locale de la jeunesse et des sports, a vu la participation de 150 karatékas des deux sexes dans six catégories de poids et représentant huit wilayas de l’Ouest du pays. Les quatre premiers de chaque catégorie chez les dames et les messieurs sont qualifiés pour la phase finale du championnat d’Algérie, prévue les 20 et 21 du mois en cours au palais des sports " Hammou Boutlélis" d’Oran, rappelle-t-on.