Le NR Bordj Bou Arreridj a rejoint la JSC Ouled Adouane en finale de la Coupe d'Algérie de volley-ball, seniors messieurs, en s'imposant devant le WA Tlemcen sur le score de 3 sets à 1, samedi à Chlef.

Après avoir perdu le premier set (21-25), les volleyeurs de Bordj Bou Arreridj, qui atteignent la finale de Dame-Coupe pour la 14e fois de leur histoire avec un bilan de huit victoires et cinq défaites, se sont adjugés les trois sets suivants sur les scores de (25-13, 26-24, 25-22).

En finale, le NRBBA défiera la JSC Ouled Adouane, qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, après sa victoire vendredi devant la NC Bejaia sur le score de 3 sets à 0 (29-27, 25-23, 25-22).

Le vainqueur du trophée en 2022, succèdera au MC Alger (ex GS Pétroliers) détenteur des deux dernières éditions (2018 et 2019), après l'annulation de la compétition en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Résultats des demi-finales / Vendredi :

JSC Ouled Adouane - NC Bejaia (3-0 : 29-27, 25-23, 25-22).

Samedi :

NR Bordj Bou Arreridj - WA Tlemcen (3 -0 : 21-25, 25-13, 26-24, 25-22).