La pratique de l’Aïkido connaît une croissance "appréciable" dans le Sud-est du pays, marquée par l’engouement des jeunes pour cette discipline sportive d’origine japonaise et le nombre de formateurs qui augmente d’une année à l’autre, ont affirmé à l'APS des encadreurs locaux de la discipline.

L’aïkido a franchi de "grands pas" ces dernières années, permettant d’occuper une "bonne" position parmi les arts-martiaux les plus populaires dans la région et ce, au regard du nombre d’adeptes et de formateurs "en croissance continue", a indiqué le président de la ligue d’aïkido de la wilaya d’Ouargla, Hakim Mekhloufi, en marge d’un récent regroupement régional de passage de grades (ceinture noire, 1e, 2e et 3e Dan) à la salle omnisports de Rouissat (périphérie d’Ouargla).

La ligue d’Ouargla compte actuellement près d’un millier d’adeptes des deux sexes et d’âges différents, répartis sur 14 clubs et associations sportives dont la plupart sont basées dans les agglomérations d’Ouargla, Hassi-Messaoud et Sidi-Khouiled, a-t-il fait savoir. Ces statistiques "encourageantes" représentent le fruit des efforts consentis pour fair e généraliser la pratique de la discipline dans la wilaya.

M. Mekhloufi a signalé, par ailleurs, que la Fédération vise à travers l’organisation de telles manifestations à vocation régionale, à "rapprocher ce genre d’activités des sportifs aux quatre coins du pays, en leur épargnant les longs déplacements vers Alger pour assister aux épreuves de passage de grades".

Le dernier regroupement d’Ouargla a été marqué par la participation de 39 athlètes (dames et hommes), représentant les wilayas d’Ouargla, Touggourt, El-Oued et Laghouat. Pour Mohamed Khouildi (ceinture noire 1e Dan), un vétéran de l’aïkido à Ouargla, qui a entamé sa carrière en 1989, les adeptes de cet art martial de self-défense, pratiqué avec des armes ou à mains nues, sont de plus en plus nombreux à Ouargla.

De son coté, Mahmoud Necib (ceinture noire 4e Dan), directeur technique de la ligue de wilaya d’El-Oued, a exprimé sa satisfaction quant à la reprise des activités sportives après près de deux années de trêve imposées par les mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus, ce qui a permis, a-t-il dit, de soulager les sportifs. La ligue d’El-Oued s’est engagée, depuis sa création, à attirer de plus en plus de jeunes pour pratiquer cet art martial fondé sur des principes visant à favoriser l’ancrage des nobles valeurs d’éthique, et ce en dépit de certaines contraintes enregistrées, notamment le déficit en moyens pédagogiques et la dégradation de certains espaces sportifs.

Amélioration du niveau de l’arbitrage au Sud

Le regroupement de passage de grades qu’a abrité dernièrement Ouargla s’inscrit dans le cadre d’une série de rendez-vous similaires à travers le pays, organisés pour remédier aux difficultés de déplacements des athlètes et encourager l’intégration des arbitres locaux, chargés de l’encadrement de ces épreuves, a indiqué le président de la Fédération algérienne d’aïkido, Nacer Rouibah, en marge de ce rendez-vous sportif dont l’encadrement a été assuré par 13 arbitres, dont 9 des wilayas d’Ouargla, El-Oued et Biskra.

M. Rouibah, a considéré, dans ce sillage, la participation de 9 arbitres du Sud, soit 70 % du staff d’arbitres, comme un bon signal pour le niveau qu'a atteint l’aïkido dans cette région du pays.

Sur le plan national, la fédération qui recense aujourd’hui environ 12.000 athlètes, dont plus de 5.000 licenciés structurés dans 250 clubs, s’engage à passer de 17 à 30 ligues de wilaya à l’horizon 2024, a-t-on révélé. Introduite en Algérie depuis plus de 60 ans, plus précisément en 1958, cette discipline n’a cessé d’attirer des adaptes et d'occuper une bonne place au niveau continental et mondial, soutient M. Rouibah.

Il a appelé les parties concernées dans le secteur de la Jeunesse et des Sports à accompagner le plan d’action de la fédération, basé notamment sur la promotion de la formation pédagogique et le déploiement de la pratique de la discipline à l'échelle nationale.