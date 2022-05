Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du Général Abdelhakim Ghachi, Commandant de l'Ecole nationale de la Santé militaire, décédé vendredi matin à l’hôpital central de l’Armée "Mohamed Seghir-Nekkache".

