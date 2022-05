La chaine de radiodiffusion britannique BBC (British Broadcasting corportation) a consacré un long reportage à la vallée du M'Zab présentée comme la "Pentapolis" de l'Algérie ayant conservé ses traditions séculaires, sa solidarité communautaire et son mode de vie pendant plus de 1000 ans, en dépit de l'existence des multiples aléas.

Publié sur son site électronique, le reportage est agrémenté de belles illustrations en haute résolution sur ses différents "ksours" et endroits touristiques ainsi que ses palmeraies, sous le titre "les villes fortifiées aux confins du Sahara".

En introduction, l'auteur, Simon Urwin, écrivain et photographe de voyage à la fois, a observe que cette région est située dans la "plus grande nation d'Afrique" et la "10ème au monde", dont le paysage est présenté comme "vaste et varié composé de chaînes de montagnes vertigineuses, de déserts brûlants et d'anciennes ruines romaines".

Impressionné par l'étendue du territoire algérien et la variété de ses reliefs, il n'a pas manqué de relever aussi que l'Algérie couvre près de 2,4 millions de kilomètres carrés, soit 10 foi s la taille du Royaume-Uni.

Le pays dispose aussi du "plus grand désert chaud du monde" et une "nature sauvage surprenante et aride de massifs volcaniques, de plaines de gravier et de grands ergs, ou de mers de sable mouvantes. Dans cet espace désertique, cinq ksours historiques ont été érigés, est-il rappelé dans ce reportage évoquant des "magnifiques citadelles construites le long du Oued M'zab, un lit de rivière partiellement asséché dont les eaux ne montent qu'une fois tous les trois à cinq ans".

Les villes comprennent El-Atteuf, la plus ancienne, fondée en 1012, Mélika, Bounoura, la ville sainte de Beni-Isguen et Ghardaïa, le cœur commercial de la vallée.

Tout en mentionnant que la région du M'zab, était classée en 1982 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de sa culture et de son architecture très particulières, la BBC s'est attardée sur les principales caractéristiques et spécificités de cette ville en s'appuyant sur les propos de ses guides touristiques locaux et ses habitants.

On a évoqué plus particulièrement la solidarité communautaire et la tolérance distinguant les habitants de la vallée du M'Zab, indispensables pour survivre dans le désert et pour perpétuer l'unité au sein des populations.

La conservation des vêtements traditionnels et effets vestimentaires a été éga lement soulignée dans ce reportage, citant entre autres le "haïk", porté par les femmes lorsqu'elles sortent de la maison et les "sarouel loubia" (pantalons) des garçons et des hommes.

"Le sarouel est pratique. Il garde son porteur au frais et permet un mouvement flexible lors de tout type de travail physique", a relaté l'écrivain en faisant observer que ces habits font partie de la singularité et de l'identité du M'Zab. L'autre aspect abordé, dans ce reportage, est celui de la gestion de l'eau et des palmeraies, soumise à des règles "rigoureuses" et "supervisée par un conseil de l'eau qui ne tolère pas des dépassements en infligeant des sanctions "pour ceux qui prennent plus que leur juste part".

Si l'eau est considérée comme "plus précieuse que l'or", selon des agriculteurs de la région, l'abattage d'un palmier dattier est aussi vu comme un "pêché impardonnable", ont mentionné des habitants de ces "ksours" fortifiés, accessibles uniquement aux visiteurs accompagnés de guides locaux, afin de veiller à la protection et la préservation de cette vallée jalouse de son authenticité.