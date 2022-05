Le duel au sommet de la 29e journée de Ligue 1 algérienne de football, entre la JS Kabylie (3e) qui recevait vendredi à Tizi-Ouzou le CR Belouizdad (leader) s'est soldé par un nul vierge, qui arrange beaucoup plus les affaires du Chabab, car il préserve son avance de cinq points, tout en ayant trois matchs en retard, alors que l'USM Alger a mis fin à une série noire de neuf matchs sans victoire, en l'emportant petitement contre la lanterne-rouge, le WA Tlemcen (2-0).

En effet, malgré un jeu plaisant et plusieurs occasions nettes de scorer, de parts et d'autres, le choc JSK-CRB s'est soldé par un score de parité (0-0), et qui arrange beaucoup plus les affaires du Chabab, car ayant franchi un grand pas vers le titre, après avoir bien négocié ce duel direct avec un poursuivant immédiat.

De son côté, l'USM Alger a mis fin à une série de neuf matchs sans victoire, en remportant un court mais précieux succès contre la lanterne-rouge, la WA Tlemcen (2-0).

Le premier but des Rouge et Noir a été inscrit par le jeune Othmani, juste avant la fin de la première mi-temps, et grâce auquel il confirme t out le bien qu'on pensait de lui, alors que la deuxième réalisation a été l'œuvre d'Aït El Hadj, à la 79'.

Grâce à cette victoire, le club de Soustara se hisse provisoirement à la huitième place du classement général, avec 42 points, au moment où le WAT reste bon dernier, avec seulement treize unités au compteur.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, et à l'instar de la JSK, le Paradou AC avait raté le coche, en laissant filer une excellente occasion de s'emparer seul de la place de dauphin, après sa défaite (3-1) chez le RC Arbaâ.

Un désastre pour le club de Kheireddine Zetchi, causé par un seul homme, en l'occurrence Abdelmalek Oukil, car auteur des trois buts le Larbaâ, aux 10', 75' et 79', alors que Bouzok avait temporairement égalisé pour le PAC, en transformant un pénalty à la 24'.

Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du RCA dans sa course au maintien, car il lui permet de se hisser provisoirement à la 12e place du classement général avec 35 unités, en attendant le déroulement des autres rencontres, prévues samedi.

Parmi ces rencontres, un duel direct pour le maintien, entre le NA Husseïn-Dey (16e/22 pts) qui reçoit l'Olympique de Médéa (15e/28 pts).

Il y aura également un passionnant ASO Chlef - MC Oran, entre deux grands clubs de l'Ouest, ainsi que deux duels de sommet d e tableau, à savoir : JS Saoura - CS Constantine et US Biskra - MC Alger.

Pour sa part, le duel ES Sétif - RC Relizane a été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation de l'Aigle noir sétifien à la Ligue des champions.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 algérienne de football, à l'issue des matchs de vendredi, pour le compte de la 29e journée, devant se poursuivre samedi :

Vendredi, 6 mai :

RC Arbaâ - Paradou AC 3-1

JS Kabylie - CR Belouizdad 0-0

USM Alger - WA Tlemcen 2-0

Samedi, 7 mai :

NA Husseïn-Dey - Olympique de Médéa (16h00)

HB Chelghoum-Laïd - NC Magra (16h00)

ASO Chlef - MC Oran (16h00)

JS Saoura - CS Constantine (17h30)

US Biskra - MC Alger (18h00)

Reporté :

ES Sétif - RC Relizane

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 53 25

2). MC Alger 48 28

--). JS Kabylie 48 28

4). JS Saoura 47 26

--). Paradou AC 47 28

6). CS Constantine 44 27

--). ASO Chlef 44 28

8). USM Alger 42 28

9). ES Sétif 40 24

--). US Biskra 40 27

11). NC Magra 37 28

12). RC Arbaâ 35 28

13). MC Oran 33 28

14). HBC-Laïd 31 28

15). O. Médéa 28 28

16). NA Husseïn-Dey 22 28

17). RC Relizane 16 28

18). WA Tlemcen 13 28

NB : Les quatre derniers au classement seront relégués en Ligue 2 amateur.