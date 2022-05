L’Office des établissements des jeunes (ODEJ) de la wilaya d’Adrar abritera les 25 et 26 mai courant les olympiades de wilaya de la créativité et de l’innovation des jeunes, ont annoncé jeudi des responsables de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

La manifestation locale, destinée aux jeunes activant dans le domaine de la programmation et des applications informatiques, de la robotique, des énergies renouvelables et de l’électronique, s’inscrit dans le cadre des préparatifs des olympiades nationales de la créativité et des innovations de jeunes, appelées à promouvoir les activités juvéniles et accompagner les porteurs de projets, a indiqué le chef de service de la jeunesse, Abdelkader Boulal.

Les organisateurs focalisent sur les spécialités les plus convoitées par les jeunes, les associations et les promus des universités et des instituts, en vue de consolider leur accompagnement et orientation, une des priorités du secteur.