La Côte d'Ivoire enregistre une "baisse continue" des contaminations au nouveau coronavirus depuis février, passant de 28 cas par jour en moyenne en février à 9 cas en mars et à 7 en avril, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Pierre Dimba.

Le pays a enregistré jeudi un nouveau cas d'infection, portant à 81.968 le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie, dont 81.142 guérisons, 799 décès et 18 cas actifs.

Le nombre de décès connaît également une baisse considérable avec 14 décès enregistrés sur la période de février à avril contre 71 décès en janvier dernier. "Notre pays continue d'enregistrer à ce jour un taux de létalité de 0,97%, soit l'un des plus faibles de la sous-région", a relevé M. Dimba lors d'une réunion de haut niveau, se réjouissant d'une "faible circulation du virus avec une prépondérance du variant Omicron et une absence de nouveaux variants".

Le ministre a indiqué "un taux de positivité de moins de 1%, bien en-dessous du seuil d'alerte de 5%, un taux d'occupation des lits de 2% avec trois lits occupés sur une capacité de 237 et un taux de guérison de 99%".

Sur le point de la va ccination, Pierre Dimba a mis en exergue un taux de couverture vaccinale actuel de 50% pour les personnes âgées de 12 ans et plus et de 37% pour les personnes ayant reçu les deux doses dans le Grand Abidjan qui représente 95% des cas. Ce sont 25.716 doses de vaccin qui ont été administrées mercredi sur l'ensemble du territoire national, soit un total de 12.432.792 doses depuis le 1er mars 2021.