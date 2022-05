Plus d'un million de personnes sont décédées aux Etats-Unis à cause de la COVID-19, soit un nombre équivalent à la population totale de San Jose, en Californie, la 10e plus grande ville du pays, selon des données compilées par NBC News.

Ce chiffre a été atteint à une vitesse stupéfiante, 27 mois seulement après que le pays a confirmé son premier cas de virus, selon la même source.

Bien que les décès dus à la COVID-19 aient ralenti ces dernières semaines, environ 360 personnes en moyenne continuent de mourir chaque jour, a précisé NBC News.

Le nombre de victimes est bien plus élevé que celui que la plupart des gens auraient pu imaginer dans les premiers jours de la pandémie, en particulier parce que l'ancien président américain Donald Trump a plusieurs fois minimisé le danger que constituait le nouveau coronavirus lorsqu'il était en fonction.

De nombreux observateurs considèrent que le nombre stupéfiant de décès aux Etats-Unis est une preuve de leur réponse inadéquate à la crise sanitaire, a conclu NBC News.