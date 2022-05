Toutes routes inondées et coupées à la circulation suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Bejaia durant tout l'après-midi d'hier u jeudi jusqu’à tard dans la nuit, ont été rouvertes à la circulation vendredi matin, a indiqué la gendarmerie nationale.

Les intempéries, marquées par des chutes de pluies violentes, souvent sous forme d’averses, ont affecté plusieurs régions, notamment le sud est, entre Souk-El-Ténine et Kherrata, dont le réseau routier en a terriblement pâti.

L'eau déversée des hauteurs des montagnes a suscité de fortes coulées de boues et contribué à décrocher et faire tomber de gros rochers et des pierres vers la RN09 (Bejaia-Sétif), qui en en un temps éclair, s’est retrouvé en partie ensevelie sous la terre et l’eau. Tout le trafic automobile vers Bejaia et accessoirement Jijel ou dans le sens contraire vers Sétif, s’est vu immobilisé et soumis jusque tard dans la nuit aux aléas de ce changement climatique soudain et qui a suscité une panique indescriptible, selon certains témoignages.

Le cas a été particulièrement prégnant à hauteur de la localité d’Ait-Anane dans la daïra de Darguinah , à 35 km à l’Est de Bejaia, dont l’unique route a été totalement fermée par les glissements de terrains et les boues qu’ils ont charriés. Non loin de là, le chemin de wilaya 17 (CW 17) a subi les mêmes contretemps et les mêmes effets, accablé par les chutes de pierres qui ont rendu la liaison Darguinah-Tamaridjt totalement inopérante, et a bloqué ses usagers au milieu de nulle part. Pour s’en extraire, plusieurs particuliers ont sortis leurs engins de travaux publics et entamer autant que faire se peut les déblaiements d’urgences pour permettre et aménager ainsi quelques de sorties salutaires.

Le vendredi matin, les opérations de nettoyage et déblaiement ont été vigoureusement renforcées et un effort particulier a concerné la remise en état CW 17, ouvert mais difficilement praticable, la route ayant été dégradée presque entièrement.

Le wali de Bejaia qui s’est rendu sur les lieux, a constaté de visu les dégâts occasionnés. La direction des travaux publics a été instruite pour réhabiliter au plus vite les tronçons affectés.