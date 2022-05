Des participants à une journée d'information sur la médecine du travail ont souligné, jeudi à Tizi-Ouzou, l'importance d'un accompagnement du médecin de travail par des équipes pluridisciplinaires.

Les intervenants lors de cette rencontre organisée au Centre Hospitalo-universitaire CHU Nedir Mohamed ont mis en exergue les interférences de différents facteurs environnementaux sur la santé en milieu professionnel. Il est impératif de "savoir définir les risques qui pourraient causer préjudice à la santé et à la sécurité des employés, et ce, tant physiquement que psychologiquement et de créer un environnement sécurisé de travail", a souligné, à ce propos, le Professeur Arib Mezdad Amel.

Pour ce faire, a-t-elle estimé, "le médecin du travail doit être accompagné dans sa mission d'une équipe pluridisciplinaire pour identifier les risques et expositions afin d'établir un plan de travail". De son côté, le Professeur en épidémiologie, Arezki Tibiche, a considéré que près de 10 à 15 % de maladies contractées en milieu professionnel "ont une cause environnementale". Ce qui participe, a-t-il ajouté, à "la provocation de plusieurs pathologies cancéreuses". Une réalité qui exige pour les prévenir, "un contrôle environnemental permanent et rigoureux en milieu professionnel".