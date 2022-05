Le gouvernement burkinabè estime qu'il n'existe aucune "garantie" de pouvoir retrouver vivants huit mineurs coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre depuis vingt jours dans une mine de zinc du Burkina Faso. Depuis le 16 avril, huit mineurs - six Burkinabè, un Zambien et un Tanzanien - sont coincés dans une galerie souterraine de la mine de zinc de Perkoa, à une centaine de km à l'ouest de Ouagadougou. Ils sont portés disparus à la suite d'une "inondation" provoquée par des pluies diluviennes, selon la compagnie minière. "Les machines mises en place pour le pompage vont à un rythme (trop lent) qui n'est pas à notre goût et ne garantit pas, si nous mettons autant de temps, que nous puissions les retrouver (vivants) comme nous le souhaitons", a déclaré le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, qui s'est rendu jeudi à Perkoa à la tête d'une délégation gouvernementale. Mercredi, une cellule de crise mise en place à Ouagadougou depuis la disparition des mineurs, a été délocalisée sur le site de la mine.