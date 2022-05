Le rapport sur l'emploi américain mitigé n'a pas changé l'humeur maussade des investisseurs vendredi, les craintes sur l'inflation et la croissance économique continuant de peser sur les indices et de faire grimper les taux.

Après avoir enregistré une des pertes en points les plus importantes de son histoire jeudi, Wall Street a encore reculé, mais limité son repli grâce à un rebond technique. Le Dow Jones a perdu 0,30%, l'indice Nasdaq a cédé 1,40%, et l'indice élargi S&P 500 a lui concédé 0,57%.

En Europe, les marchés ont conclu largement dans le rouge la semaine: Paris a perdu 1,73%, Londres 1,54% et Francfort 1,64%. Le marché de l'emploi américain a confirmé sa solidité en avril, avec un taux de chômage stable à 3,6% et surtout des créations d'emplois plus fortes que prévu, selon les données du département du Travail publiées vendredi. Mais la révision en baisse des créations d'emploi en mars a tempéré le chiffre d'avril.