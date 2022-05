La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de près de 1,4 million de quintaux de différentes variétés de légumes de saison et primeurs, au titre de l’année agricole 2021-2022, a-t-on appris mercredi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

La même source a indiqué que les différentes récoltes, celles de pleins champ et de cultures protégées (sous serres) dans le cadre des deux campagnes (saisonnière et primeur) ont atteint jusque-là 1,382 million de quintaux (qx).

Dans le cadre de la campagne saisonnière, une production de 800.000 qx de pomme de terre de saison a été enregistrée sur une superficie de 2.665 hectares (ha) de terres agricoles cultivées, représentant ainsi 24% de la superficie globale (11.000 ha) .

Il est prévu, dans ce cadre, le lancement dans les prochains jours, des opérations de récolte de semences de pomme de terre avec des prévisions de plus de 4 millions qx dont 1.112.000 de semences, a-t-on fait savoir. Les agriculteurs ont réalisé durant cette période 76.000 quintaux d’autres légumes de saison, à savoir l’oignon vert, la carotte, le haricot vert, les petits pois et le navet, en attendant le lancement des opérations de 10 récoltes de champs dans les prochains jours.

A ce bilan positif, il faut ajouter un bilan provisoire de collecte des légumes protégés qui a enregistré une production ayant dépassé 244.000 qx dont 146.000 de tomates et qui a touché jusqu’à présent 397 ha sur un total de 1.271 ha réservés à cette activité agricole.

La campagne de récolte des légumes primeurs irrigués et non irrigués a enregistré une production de 260.000 qx sur une superficie estimée à 2.724 ha, selon la même source. La production de légumes dans la wilaya de Mostaganem a dépassé, l’an dernier 11 millions qx dont 5 millions de pomme de terre, grâce aux trois campagnes, à savoir des primeurs, de saison et d’arrière saison, ce qui représente 75% de la production dans la wilaya, estimée à la même période à 14 millions de qx, a-t-on relevé.