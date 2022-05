Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné, mercredi des instructions aux cadres centraux et locaux pour veiller à l'approvisionnement et à la régulation du marché de façon continue.

Lors d'une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère et les directeurs de commerce régionaux et de wilaya, le ministre a donné instruction "en vue d'assurer la régulation et l'approvisionnement du marché 24H/24 et 7J/7 en produits de large consommation", indique un communiqué du ministère.

Il a mis l'accent sur "la reprise obligatoire de toutes les activités commerciales et de services après la fin du congé de l'Aid d'El-Fitr ce jour".

Le ministre a présenté ses vœux aux cadres et à l'ensemble du personnel du secteur à l'occasion de l'Aid El-Fitr, en les remerciant pour leurs efforts durant le mois sacré dans la régulation du marché et l'organisation de plus de 650 marchés de la Rahma au niveau national en coordination avec tous les intervenants (commerçants, collectivités locales et secteurs ministériels partenaires). Il a affirmé que "cette initiative a été très appréciée par les citoyens".