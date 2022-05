bLe deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem, s’est félicité, vendredi, de l’excellence du travail accompli par la comité d’organisation de la 19ème édition des JM, prévue dans quelques semaines, soulignant que cet événement "sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute entière". "Nous sommes plus optimistes que par le passé. Les choses ont évolué dans le sens positif ces dernières semaines. Nous estimons que cette 19ème édition se déroulera dans de bonnes conditions et sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute entière", a déclaré Bernard Amsalam, lors d’une conférence conjointe à l’issue des rencontres de coordination entre le CIJM et le COJM, ces derniers jours à Oran. Dans ce sens, le vice-président du CIJM a relevé que toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves et qu’il ne reste que quelques équipements restants à installer dans les prochains jours. Il a également signalé que "les athlètes seront accueillis dans les meilleures conditions au village olympique et seront entre 4.000 et 4.500 sportifs selon les estimations des comités olympiques nationaux". Par ailleurs, M. Assalam s’est félicité des facilités accorder par l’Algérie au sujet des visas, signalant que les sportifs et leurs accompagnateurs recevront, à leur arrivée aux aéroports d’Alger et d’Oran, leurs cartes d’accréditation qui fera foi de visa". Le 2e vice-président du CIJM a également relevé "une nette amélioration du site Web ce qui a permis d’apporter toutes les informations requises aux comités olympiques méditerranéens des pays participants à l’édition d’Oran".

Concernant les cérémonies d’ouverture et de clôture de cette messe méditerranéenne, Bernard Amsalem a précisé que les propositions ont été validées . "Salim Dada a accompli un travail de professionnel. Le spectacle sera formidable", a-t-il estimé, tout en signalant qu’un programme culturel et artistique sera proposé par des artistes algériens tout le long de cette édition et reflètera la culture algérienne dans tous ses aspects et dimensions.

Le même responsable a signalé que pour certaines disciplines sportives, les résultats de l’édition d’Oran seront qualificatifs aux futurs championnats du monde et jeux olympiques. De son côté, le Commissaire des JM-Oran 2022, Mohamed Aziz Derouaz, a relevé la satisfaction du CIJM au sujet des préparatifs de cette édition "ce qui constitue pour nous un soutien moral", a-t-il déclaré, annonçant que la dernière visite des membres du CIJM est programmé du 28 au 31 mai prochain.

Concernant les "Test-Events", le même responsable a fait état du déroulement de la rencontre officielle opposant l’EN de football à celle de l’Ouganda au nouveau stade olympique d’Oran. Il a également signalé l’organisation d’un tournoi de football féminin par la FAF auquel prendront part l’Algérie, l’Italie, la Tunisie et la Turquie. Mohamed Aziz Derouaz a évoqué l’annulation de la coupe d’Afrique de hand-ball, prévue parrallèlement aux JM 2022. "L’intervention du CIJM a été fort auprès de la FIHB et de la CAHB pour reporter ce championnat", a-t-il souligné. La commission de coordination relevant du CIJM a entamé, mercredi, une visite de travail à Oran pour examiner les dernières préparatifs de cette 19ème édition des JM, prévue du 25 juin au 6 juillet prochain. Des réunions avec les douze commissions relevant du COJM ont été tenues à cette occasion, rappelle-t-on.