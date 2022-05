Dix-neuf (19) rameurs de la sélection algérienne d'aviron (juniors et seniors) effectueront du 8 au 24 mai au niveau de la base nautique de Mila (barrage de Béni Haroun), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris samedi de la Fédération algérienne de la discipline (FASACK). Les athlètes algériens dont 8 dames seront dirigés par l'entraîneur national, Mohamed Garidi et le directeur des équipes nationales (DEN), Kamel Ait Daoud. Les sélections nationales préparent les Jeux africains de la jeunesse (aout 2022 en Egypte) pour les juniors, les Mondiaux 2022 en Italie et la 1ere manche de la Coupe du monde en Serbie pour les U23, alors que les seniors sont concernés par les Mondiaux 2022 prévus du 18 au 25 septembre en république Tchèque.

Chez les dames, les rameuses algériennes participeront aux Championnats d'Afrique et arabe des catégories juniors et seniors, prévus en décembre 2022 en Tunisie.

Liste des athlètes retenus pour le stage de préparation :

Zouad Abdennour, Djoumaï Mohamed-Abderraouf, Belhadj Mohamed-Boucif, Aymen Fateh, Gasmi Zakaria, Mostefa Aymen, Ziouane Abdel-Ill ah, Hamouda Mohamed-Seddik, Boudejemaâ Chemseddine, Benchadli Nihad, Menseri Racha, Berrouane Hilal Chaïma, Zitouni Feriel, Benaddou Hanane, Ghennouche Seifeddine, Bensalah Lahlou, Meghdad Lylia Ikram, Bouderbala Zohra, Boukhous Serbia.