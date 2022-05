Les épreuves de la 2è édition du championnat d'Afrique de rafle et billard (juniors et seniors) débutent dimanche à la salle Harcha-Hacène d'Alger, avec la participation d'athlètes de 15 pays, a t-on appris samedi de la Fédération algérienne de la discipline. L'Algérie prendra part à la compétition avec huit athlètes en seniors (4 garçons et autant chez les filles) et également huit athlètes chez les benjamins (4 filles et 4 garçons), selon le président de l'instance fédérale, Mohamed Amine Maidi. Les autres sélections aligneront, quant à elles, quatre représentants dans chaque catégorie.

Cette compétition continentale sert de tremplin en vue des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 en juin prochain, des Jeux de la Solidarité islamique en août prochain en Turquie, et des Jeux africains de la Jeunesse, septembre prochain en Egypte, a fait savoir Maidi.

Les athlètes préparent également le championnat du monde juniors de la discipline en septembre prochain en Italie et les championnats du monde seniors en Turquie en novembre 2022. Les athlètes algériens appelés à défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique sont ceux qui ont été sacrés au championnat national tenu en février dernier à Skikda. Selon le président de l'instance fédérale, l'Algérie ambitionne de décrocher deux médailles d'or au minimum, sachant que la sélection nationale avait remporté, lors de la première édition organisée en 2017 à Mostaganem, une seule médaille d'or.