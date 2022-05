La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) célèbre, à compter de ce mercredi, la "Semaine arabe de la circulation routière", en organisant, sur l'ensemble du territoire national, des activités de sensibilisation au profit des usagers de la route en vue de réduire les accidents de la circulation et les drames routiers, indique un communiqué du corps constitué.

"Dans le cadre de la Semaine arabe de la circulation routière, instituée par le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), du 04 au 10 mai de chaque année, la DGSN célèbre cet événement sous le thème +Une circulation routière sûre et développée+, par l'organisation d'une panoplie d'activités de sensibilisation au profit des usagers de la route, sur l'ensemble du territoire national, afin de réduire le nombre d'accidents de la circulation et de drames routiers", note la même source.

Ces activités consistent à "dispenser des leçons et à organiser des circuits routiers au profit des élèves", mais également à "sensibiliser les conducteurs de véhicules quant au respect impérieux du code de la route et des règles de bonne conduite".

A ce titre, le Secrétaire général (SG) du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohammad bin Ali Koman, a relevé, dans son message adressé à cette occasion, la nécessité de "sensibiliser" le citoyen et l'ensemble des usagers de la voie publique, quant à l'impératif de "respecter les règles de sécurité routière et d'éviter les mauvais gestes au volant, eu égard au nombre de victimes et de pertes matérielles qui en découlent tous les jours".

Afin d'y parvenir, il faudra "conjuguer les efforts pour trouver des solutions et des méthodes efficaces à ce phénomène", a-t-il soutenu.