La sélection algérienne de tennis de table, sera présente avec 13 pongistes dont sept filles, au tournoi de la zone "Afrique du Nord", qualificatif au championnat d'Afrique et au Mondial-2023, qui débutera vendredi et samedi à Tipasa, a-t-on appris jeudi, auprès de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT).

Outre l'Algérie (pays organisateur), les autres sélections qui prendront part aux compétitions (individuel et par équipes) se présenteront comme suit : la Tunisie (4 garçons - 2 filles), le Maroc (3 g - 3 f.), la Mauritanie (2 g - 1 f), et l'Egypte (2 g - 2 f).

Les qualifiés du tournoi de Tipasa, prendront part au championnat d'Afrique prévu du 11 au 18 septembre à la Coupole du complexe olympique du 5 juillet (Alger), au cours duquel se tiendra, également, l'Assemblée générale de l'Union africaine de la discipline. Le rendez-vous d'Alger, sera, précise-t-on, précédé par les Jeux Africains de la jeunesse domiciliés en Egypte.

Avant le début tournoi de Tipasa, le directeur technique national (DTN), également directeur du tournoi, Chérif Derkaoui, s'est montré optimiste quant aux chances des pongistes algériens.

"Nous espérons qualifier le plus grand nombre d'Algériens aux deux rendez-vous continental et mondial, vu que l'instance mondiale de la discipline compte attribuer huit (places) à chaque zone en Afrique. L'Algérie a déjà deux qualifiées grâce à leur classement au niveau de l'Union africaine de tennis de table (Katia Kessaci et Lynda Loughraib), et nous tâchons d'obtenir au moins, deux autres places pour le championnat d'Afrique" a-t-il souligné.

"La sélection nationale de tennis de table a effectué trois stages durant le mois dernier au Centre national de regroupement et de préparation des sélections nationales avant de réaliser un quatrième regroupement au début du mois en cours, dans le but de qualifier le maximum d'athlètes au rendez-vous africain de Septembre" a-t-il ajouté.

Le championnat d'Afrique de tennis de table est la première manifestation africaine qu'organise l'Algérie dans cette discipline, pour laquelle, le président l'instance fédérale envisage "d'assurer tous les moyens matériels et humains, pour la réussite de cet évènement parrainé par le Ministère de la Jeunesse et des sports, sous l'égide de l'Union Africaine de tennis de table.

Le président de la FATT, a souligné que le tournoi qualificatif d'Alger constitue une excellente étape de préparation des athlètes appelés à prendre part aux Jeux Méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet) et aussi à la Coupe d'Afrique organisée à partir du 22 mai au Nigeria.

La sélection algérienne pour le tournoi de la zone "Afrique du Nord" est composée de pongistes suivants : Kharouf Sami, Belkadi Aissa, Chaiche Abdelbasset, Tifoura Abdelhamid, Azala Abderrahmane, Belabbes Meziane, Kessaci Katia, Kessaci Amina, Loughraibi Amina, Nouari Widad, Nasri Melicia et Tahmi Hadjer.