Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 42,9 % au titre du 1er trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s'établir à -65,57 milliards de dirhams marocains (environ -6,55 milliards de dollars), selon l'office des changes du Makhzen.

Au titre des trois premiers mois de l'année en cours, les importations ont atteint 16,53 milliards de dollars, contre 12,33 milliards de dollars à fin mars 2021, enregistrant ainsi une hausse de 34,1%, indique cet organe officiel dans sa dernière publication sur les échanges extérieurs du Maroc.

Les exportations, quant à elles, ont atteint 9,99 milliards de dollars, précise l'Office, ajoutant que le taux de couverture a perdu 2,4 points pour s'établir à 60,4% contre 62%.

La hausse des importations de biens concerne "la quasi-totalité des groupes de produits", relève le même document, précisant que les importations des demi-produits ont réalisé une hausse de 52,4 %, due à l’accroissement des achats d’ammoniac qui ont plus que quadruplé, passant de 100 millions à 540 millions de dollars.

En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 87,3 %, en raison principalement de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+620 millions de dollars) due au rebond des prix de 77,4 %. Les quantités importées ont enregistré également une hausse de 5,3 %.

De leur côté, les importations de produits bruts ont évolué de 78,3 %, fait savoir l’Office, notant que cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont plus que triplé (+320 millions de dollars).

S’agissant des importations des produits alimentaires, celles-ci ont grimpé de 24,3 %, une évolution essentiellement tributaire de la hausse importante des achats d’orge qui s’établissent à 140 millions de dollars à fin mars 2022 contre seulement 24,77 millions de dollars à fin mars 2021.

Les approvisionnements en tourteaux et en blé ont affiché des hausses respectives de 43,7 % et 11,4 %.