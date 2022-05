Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a affirmé samedi l'attachement de l'Etat au dialogue permanent avec les partenaires sociaux afin de garantir la transparence et le respect total des lois lorsqu'il s'agit d'actions de revendication.

Dans un message adressé aux travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale des Travailleurs (1er mai), lu en son nom par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, le Président Tebboune a indiqué que "l'Etat est attaché au dialogue permanent avec les partenaires sociaux afin de garantir la transparence et le respect total des lois lorsqu'il s'agit d'actions de revendication".

Il a relevé, dans ce cadre, avoir donné des "orientations pour l'élaboration d'une loi-cadre régissant le travail syndical et l'enrichissement de sa teneur à travers la concertation et le débat avec les professionnels".

Le projet de loi doit prendre en ligne de compte, poursuit le Chef de l'Etat, "les chartes et conventions ratifiées par l'Algérie, permettre une véritable représentation des syndicats et l'engagement à promouvoir le volet socioprofessionnel des travailleurs loin des conflits politiciens qui ont vidé l'action syndicale de sa véritable essence".

Le Président Tebboune a appelé, sur cette base, "l'ensemble des organisations syndicales à mesurer l'ampleur de leurs responsabilités à l'égard des travailleuses, des travailleurs et des entreprises, et du rôle qui leur incombe pour garantir la stabilité sociale, le développement de la production, l'augmentation du rendement, et une adaptation continue aux mutations socio-économiques, d'autant que les tensions dans le monde nous interpellent à faire preuve de détermination et à remporter l'enjeu des défis du développement durable, de la numérisation et de l'économie de la connaissance, qui sont des piliers pour la réussite et la prospérité des nations".