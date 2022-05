Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à la famille du comédien Mohamed Hazim, décédé mercredi à Oran à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.

Le Président Tebboune a exprimé "ses sincères condoléances et sa profonde compassion" à la famille du défunt et à toute la famille culturelle et artistique, mettant en avant le talent du comédien, "une figure emblématique et un artiste talentueux qui a dessiné le sourire et apporté la joie à travers des programmes radiophoniques et télévisés ciblés et amusants".

A rappeler que le défunt Mohamed Hazim a été pris en charge au niveau de l’hôpital militaire régional universitaire "Docteur Amir Mohamed Benaïssa" d’Oran, suite aux instructions du président de la République.

Le défunt sera inhumé jeudi au cimetière d’Aïn Beida à Oran.