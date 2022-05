Le respect de l’éthique dans le travail journalistique est un élément essentiel pour augmenter la performance des médias et gagner la confiance du citoyen, a estimé l'universitaire Bendriss Ahmed, professeur des sciences de l’information et de la communication à l’université Oran1 Ahmed Ben Bella.

"L'éthique de la profession oblige le journaliste à élever ses performances et à fournir l’information prioritaire pour le citoyen, touchant à la réalité de la société et exprimant ses aspirations ce qui donne de la crédibilité au travail médiatique auprès du public", a indiqué M.Bendriss lors d’une rencontre avec l’APS la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Pour cet universitaire, l'éthique de la profession est comme un "guide" pour le journaliste et sert également de "directives internes pour ses décisions dans diverses situations et sujets auxquels il est confronté dans son travail professionnel".

Il s'git, a-t-il souligné, d'un ensemble de comportements positifs et l'exercice d'un certain nombre de devoirs et de droits visant à contrôler la profession des médias en établissant un équilibre dans les couvertures médiatiques, en respectant la vie privée des individus et en prenant soin des intérêts généraux de la société.

Le chercheur, auteur d’un ouvrage sur "la liberté de la presse et l'éthique dans le travail des médias en Algérie", a mis en garde contre les conséquences découlant de l'absence d'éthique dans le contenu des sites Web et des réseaux sociaux qui diffusent des fake-news, promouvant les rumeurs, la diffamation, nuisant aux personnes et aux institutions, faisant observer que ces dérives ont rencontré un public sensé.

La manière de faire face aux abus des sites Web colportant des rumeurs et des idées malveillantes, a-t-il expliqué, est d'établir un système juridique solide en phase avec les développements mondiaux dans le domaine électronique.

Faire face aux médias étrangers malveillants

L'universitaire Ahmed Bendriss a souligné que les médias nationaux ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les plans étrangers agressifs et la propagande malveillante visant à compromettre la stabilité du pays, à ternir l'image de l'Algérie et à nuire à sa réputation aux niveaux local et international.

Il a expliqué que la responsabilité des médias nationaux "doit non seulement affronter la propagande malveillante déformant les faits, mais être un rempart impénétrable pour toute tentative visant le pays", notant que "l'alignement des médias pour défendre les valeurs et la souveraineté de l'Algérie empêche tout abus externe ou interne visant à répandre des rumeurs et des idées trompeuses".

L’universitaire a également mis en exergue le rôle des médias dans l'accompagnement des efforts de développement que connaît le pays, ainsi que dans la recherche de la diffusion d'une culture de dialogue et de tolérance, le rejet de toutes les formes d'extrémisme et de violence et la diffusion d'idées qui développent et servent l’essor des capacités des membres de la société, le renforcement des liens sociaux et l'unité nationale.