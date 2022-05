Aucun nouveau cas confirmé de coronavirus (Covid-19) et aucun décès n'ont été

enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés demeure inchangé, soit 265782, de même celui des décès (6875 cas), et celui des des guérisons qui s'établit à 178358 cas. Par ailleurs, un (01) patient est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir

la vigilance, en respectant les règles d'hygiène,

la distanciation physique et le port du masque.