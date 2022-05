Une visite de solidarité au profit des enfants malades hospitalisés, a été organisée mardi au niveau des établissements publics hospitaliers de la wilaya de Mascara, pour partager avec eux la célébration de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité, promotrice de cette initiative. Cette initiative, organisée en collaboration avec 10 associations de wilaya à caractère social cible les enfants malades dont l’âge varie entre 7 et 13 ans, qui se soignent actuellement au niveau de sept établissements publics hospitaliers (EPH) relevant des daïras de Mascara (2), Tighennif, Ghriss, Sig, Mohammadia et Oued El Abtal. Selon la même source, ces enfants ont bénéficié d’actions de solidarité, d’activités artistiques et de détente, englobant des spectacles de clowns, des chansons éducatives, en plus de remise de cadeaux et de jeux, créant la joie qui fait oublier aux enfants leur souffrance.

Cette initiative entre dans le cadre du programme de solidarité spécial Aïd El Fitr de la direction de l’action sociale de la wilaya, de concert avec des associations à caractère social et les cel lules de proximité de solidarité, qui englobe également l’organisation d’activités artistiques et de solidarité au profit des pensionnaires de la maison des personnes âgées des villes de Mascara et de Sig. Au programme, figurent également la distribution d’habits de l’Aïd, de cadeaux et de jeux aux enfants de familles démunies et orphelins dans les zones enclavées de la wilaya, ainsi que la remise de kits alimentaires aux familles pauvres, selon la même source.