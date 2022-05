Un séminaire national sur le patrimoine culturel annabi se tiendra les 11 et 12 mai courant dans la ville d’Annaba à l’initiative de l’association Errawnak El-Annabi, a indiqué mardi un communiqué de l’association.

La rencontre a pour objectif de mettre en lumière les monuments et sites du patrimoine matériel de la région d’Annaba, les formes d’expression du patrimoine culturel dont les traditions vestimentaires ainsi que les moyens de leur préservation et valorisation dans une perspective globale de développement, selon le communiqué.

La rencontre qui regroupera des universitaires de plusieurs institutions de l’enseignement supérieur du pays abordera la question de classification des monuments et sites archéologiques et les perspectives d’exploitation "économique" de ce patrimoine matériel, est-il indiqué. Le programme de la manifestation comprendra ainsi des conférences, des ateliers et des expositions d’outils, de tenues et de bijoux traditionnels d’Annaba.

Organisé avec le concours de l’Assemblée populaire Communale (APC) d’Annaba et la bibliothèque de lecture publique Slimane-Barkat , le séminaire aura lieu sous le slogan "le patrimoine, identité et ressource" à la salle d’honneur du siège de l’APC d’Annaba.