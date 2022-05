La grande métropole chinoise de Canton (Sud) a annulé jeudi des centaines de vols et lancé le dépistage d'environ six millions d'habitants après la découverte d'un seul cas suspect de Covid-19. Quasi-épargnée par le nouveau coronavirus depuis deux ans, la Chine affronte depuis mars une hausse des cas, inédite depuis 2020 par son ampleur et qui frappe à des degrés divers de nombreuses provinces. Shanghai, confinée, est la ville la plus touchée pour l'instant, avec des dizaines de nouveaux morts quotidiens. La capitale Pékin a déjà confiné environ 150 immeubles après une centaine de cas positifs en une semaine. Conformément à sa stratégie zéro Covid, la Chine répond à cette flambée épidémique par des confinements, des restrictions aux voyages et l'isolement des personnes testées positives dans des centres de quarantaine. Mais le variant Omicron, particulièrement contagieux, met à rude épreuve cette politique sanitaire. La métropole de Canton, centre manufacturier et commercial majeur, a annoncé jeudi le dépistage d'environ un tiers de ses 19 millions d'habitants après un résulta t "anormal" d'un test Covid réalisé à l'aéroport.

La majorité des vols de la journée ont été annulés. La grande ville de Hangzhou, près de Shanghai, a appelé mercredi neuf de ses 12 millions d'habitants à se faire dépister toutes les 48 heures s'ils veulent continuer à avoir accès aux espaces publics et aux transports en commun. Une initiative qui fait suite à la découverte de plusieurs dizaines de cas positifs. Le ministère chinois de la Santé a rapporté jeudi plus de 11.000 nouveaux cas positifs au niveau du pays.