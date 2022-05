Plus de 1300 nouvelles contaminations dues au Covid-19 ont été enregistrées en Turquie, au cours des dernières 24 heures, ont rapporté mardi des médias.

Selon les données du ministère turc de la Santé, 97 783 tests de dépistage ont été réalisés et 1 344 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé déplore également 8 nouveaux décès dus au Covid-19. Il est à noter que 93,15 % de la population âgée de plus de 18 ans ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid, tandis que 85,44 % de cette même catégorie présentent un schéma vaccinal complet. Le ministère a également précisé que le total des doses administrées dans le pays jusqu'à ce jour s'est élevé à 147 501 398.