Huit nouveaux projets d’hôpitaux sont à l’étude dans la wilaya de Djelfa en vue d’un renforcement infrastructurel du secteur local de la santé, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya.

Ces projets sont relatifs à la réalisation de trois hôpitaux, d'une capacité unitaire de 120 lits, au niveau des communes de Hassi Bahbah, Messaàd, et Ain Ouessara.

Des études sont également en cours pour la mise en œuvre des propositions de projets de cinq hôpitaux pour les communes d’Ain Ibel, Charef, Sidi Laàdjel, Hed Shari et Feidh Betma, est-il ajouté de même source. A noter, le wali de Djelfa, Ammar Ali Bensaâd, avait souligné, lors du dernier conseil exécutif consacré au suivi des études de ces projets "la nécessité d’achèvement de ces études, dans les plus brefs délais, en vue de leur inscription à la réalisation, et le lancement de leurs chantiers", a-t-il insisté.

Ces projets figurent parmi les doléances principales exprimées par les citoyens lors des visites de travail effectuées par le wali au niveau de ces localités, enregistrant une croissance démographique, mais surtout éloignées du chef lieu de la wilaya.