Le Premier ministre italien Mario Draghi a réclamé mardi l'ouverture "immédiate" des négociations formelles pour intégrer la Macédoine du Nord et l'Albanie dans l'Union européenne (UE), ainsi que l'"accélération" des pourparlers en cours avec la Serbie et le Monténégro. "L'Italie soutient l'ouverture immédiate de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, conformément à la décision prise par le Conseil européen en mars 2020", a indiqué M. Draghi, lors d'un discours au Parlement européen à Strasbourg. Les gouvernements de la Macédoine du Nord et de l'Albanie espèrent l'ouverture des négociations d'adhésion en juin ou en juillet. En 2020, les Vingt-Sept avaient approuvé l'ouverture des négociations pour intégrer la Macédoine du Nord et, sous conditions, l'Albanie. L'Allemagne et les Pays-Bas avaient en effet imposé à Tirana d'exigeantes réformes à accomplir avant l'ouverture formelle des pourparlers, notamment des réformes électorale, judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Concernant la Macédoine du Nord, le blocage sur la voie européenne vient de la Bulgarie à cause de contentieux liés à la langue et à l'histoire. Toutefois, le Premier ministre bulgare, Kiril Petkov, a déclaré fin mars que des "progrès" avaient été réalisés dans les discussions en cours depuis janvier. "Nous voulons donner un nouvel élan aux négociations avec la Serbie et le Monténégro, et accorder la plus grande attention aux aspirations légitimes de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo", a également déclaré mardi Mario Draghi. "En prenant des décisions urgentes et sages, (le Monténégro) peut devenir bientôt un pays membre de l'UE", a affirmé le nouveau Premier ministre monténégrin, Dritan Abazovic.