Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté, lundi, ses vœux au peuple algérien, à l'intérieur du pays et à l'étranger, à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, priant Allah le Tout-Puissant de "perpétuer la grâce de sécurité et de stabilité" dont Il a gratifié le pays. "Nous avons accompli le mois sacré du Ramadan dans un climat de solidarité et d'entraide. Nous accueillons l'Aïd El-Fitr béni en toute convivialité. Meilleurs vœux à toute la nation musulmane", a écrit le Premier ministre sur sa page officielle Facebook. "Nous prions Allah le Tout-Puissant de perpétuer la grâce de sécurité et de stabilité dont Il nous a gratifiés. Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous les Algériens aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger", a-t-il ajouté.