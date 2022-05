Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 605 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 72 heures à travers le territoire national, indique, mardi, un bilan de la Protection civile.

Durant la journée du 2 mai, premier jour de l'Aïd, quatre (04) personnes ont péri et 281 autres ont été blessées sur les routes, dont trois (03) décédés et huit (08) blessés dans un accident enregistré dans la wilaya de Bouira, précise la même source.

S'agissant du bilan des accidents de la route durant le mois de Ramadhan, la Protection civile fait état de 153 décès et 4537 blessés.

Les secours sont également intervenus, durant la même période, dans plusieurs wilayas pour prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles.

Il est, toutefois, à déplorer le décès d'une fillette de 2 ans, asphyxiée par le gaz de ville à l'intérieur du domicile familial, sis dans la cité des 132 logements, commune et daïra de Chlef, ajoute-t-on.

Les unités de la Protection civile ont également procédé à l'extinction de six (06) incendies urbains et divers dans les wilayas de M’Sila, Boumerdés, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine et Ouargla, selon le même bilan.