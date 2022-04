Sous l'effet d'un facteur déclenchant (UV, stress, fièvre, règles, fatigue, chirurgie dentaire), le virus longe le nerf sensitif pour donner des lésions sur la peau et/ou la muqueuse. L'apparition de l'herpès est précédée quelques heures auparavant par des signes du type démangeaisons, picotements ou brûlures. L'herpès prend d'abord la forme d'un bouquet de petites vésicules qui explosent au bout de 48 heures en moyenne et deviennent sèches. Elles disparaissent en une dizaine de jours. La douleur est maximale au premier jour et diminue progressivement.

Malheureusement, une fois dans l'organisme, le virus persiste et réapparait sous forme de poussées plus ou moins fréquentes.

6 conseils pour lutter contre l'herpès

• Protégez vos lèvres du soleil avec un écran total

•Evitez les contacts physiques avec les personnes porteuses du virus actif

•Evitez de gratter la zone et de la toucher

•Lavez-vous les mains le plus fréquemment possible

•Ne vous frottez pas les yeux et être vigilant en cas de port de lentilles

•Ne vous approchez pas des nouveau-nés ou de personnes aux défenses immunitaires déficientes.

Herpès labial : quel traitement ?

Les traitements diminuent les manifestations et accélèrent la résorption des lésions, mais ne peuvent en aucun cas supprimer le virus, ni éviter sa récidive.

Durant la poussée de l'herpès, même si son efficacité na pas été démontrée cliniquement, praticiens et pharmaciens recommandent de prendre des comprimés à base dAciclovir pendant 5 jours. Dans le cas des herpès récurrents plus de six fois par an, un traitement préventif, toujours par voie orale, est conseillé.

Si la molécule dAciclovir bloque la multiplication du virus et stoppe la progression de linfection, elle ne traite ni l'inflammation, ni la rougeur qui constituent les manifestations les plus gênantes.