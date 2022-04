Le délai de participation à la 2ème édition du concours national pour le développement d'applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques, prévue pour ce jeudi, a été prolongé jusqu'au 7 mai prochain, indique le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

Cette prolongation intervient "en réponse aux demandes exprimées" dans ce sens, précise le ministère sur sa page Facebook, ajoutant que les résultats du concours seront annoncés à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, qui sera célébrée le 17 mai 2022.

Placée sous le thème "développement de logiciels et applications de téléphonie mobile pour traiter la langue des signes au profit des personnes malentendantes", le concours, lancé le 3 décembre 2021, est ouvert à l'ensemble des innovateurs et développeurs, représentés par les petites et moyennes entreprises, les start-up, les associations et les particuliers.

Le concours vise, notamment, à contribuer à "faciliter l'éducation et l'apprentissage de la langue des signes, à promouvoir une identité linguistique sourde et à sensibiliser le public à l'importance de cette langue pour les personnes atteintes de troubles auditifs".

Il vise également à "soutenir les innovations dans le domaine des médias et des technologies de la communication et à encourager les porteurs de projets dans le domaine des logiciels spéciaux en langue des signes comme moyen de communication au profit des personnes ayant des déficiences auditives".

Le concours est ouvert via le site officiel du ministère de la Poste et des Télécommunication www.mpt.gov.dz. Les candidats peuvent demander des renseignements sur le concours par email moussabaqua@mpt.gov.dz.