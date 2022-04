La Journée mondiale d'El-Qods sera célébrée vendredi dans un contexte marqué par moult tentatives de l'entité sioniste d’accélérer la mise en œuvre de son projet visant à liquider la cause palestinienne, face à la détermination du peuple palestinien à libérer sa terre des griffes de l'occupant, malgré l'inertie de la communauté internationale.

Cette journée, célébrée le dernier vendredi du mois de Ramadhan, a un cachet particulier cette année en raison de la multiplication des provocations et agressions de l’entité sioniste et ses colons contre les Palestiniens d'El-Qods, dont le statut est pourtant protégé par le droit international.

Les Palestiniens ont choisi cette année le slogan "El-Qods est le pivot" pour souligner le caractère sacré de la troisième ville sainte de l'islam, soumise à des violations sans précédent et des attaques quasi-quotidiennes de l'entité sioniste qui cherche à la judaïser et créer de nouvelles réalités sur le terrain, en modifiant son caractère historique et sa composition démographique.

La journée intervient cette année alors que la mosquée Al-Aqsa connaît depuis le début du Ramadhan une grande tension, sur fond d'intensification d'intrusions de colons dans le lieu de culte réservé aux seuls musulmans.

La nouvelle escalade sioniste contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa s’est soldée par la blessure de plus de 160 Palestiniens et l'arrestation de dizaines d'entre eux. Ces violations, qui ont suscité une large condamnation internationale, sont perçues par les autorités palestiniennes comme une "déclaration de guerre" contre le peuple palestinien.

Un membre du Comité de résistance en Palestine, Muhammad al-Buraim, est aussi de l'avis que "l'occupation tue et cherche à déplacer les habitants d'El-Qods, pour changer les repères de la ville, falsifier l'histoire et en déraciner les Palestiniens".

Pour sa part, l'ONU, par la voix de la porte-parole de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Ravina Shamdasani, a estimé que la conduite des forces d'occupation sionistes à l'encontre des Palestiniens, en particulier le 15 avril, "soulève de sérieuses inquiétudes sur le fait que l'usage de la force était généralisé, inutile et aveugle".

Appels à la mobilisation

En soutien à la ville d'El-Qods, ses habitants et ses lieux saints, le Comité palestinien pour la Journée mondiale d’El-Qods a lancé un hashtag : "El-Qods ..le pivot".

Dans le cadre de la résistance au complot visant à changer les repères d'El-Qods et à imposer l'occupation comme un fait accompli, environ 250.000 fidèles ont bravé les restrictions et célébré Laylat El-Qadr (Nuit du Destin, mercredi 26 Ramadhan) à Al-Aqsa.

Dans ce contexte, Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, a déclaré : "Notre peuple et notre nation ne peuvent pas accepter un changement du caractère d'Al-Aqsa, et nous déjouerons tous les plans", expliquant que "les tentatives de l'ennemi de franchir les lignes et commettre plus de violations peuvent transformer ce conflit bilatéral en conflit régional".

Et d'ajouter : "La question d’El-Qods et la question de la Palestine ont pu, malgré tous les événements majeurs dans le monde, revenir sur le devant de la scène. Il n'y a plus de sécurité ni de stabilité dans cette région que si le peuple palestinien jouit pleinement de son droit à sa terre et à sa patrie".

Pour sa part, le secrétaire général du mouvement de résistance Jihad islamique, Ziad al-Nakhala, a déclaré : "Notre peuple prouve qu'il n'abandonnera pas la ville sainte. Nous ne reculerons ni ne transigerons sur cette question".

Dans le monde et d'une seule voix, les musulmans appellent à la nécessité de protéger El-Qods et à libérer la Palestine. L’appel à une "Journée de colère" au Maroc dénote que les efforts de normalisation n'influeront pas sur la solidarité des peuples conscients qui considèrent la cause palestinienne "un enjeu central".