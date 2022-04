M. Taoufik Berkani a été installé au poste de Président-Directeur général (P-dg) du groupe Textiles et Cuirs "Getex", afin de donner un nouveau souffle au groupe, indique jeudi un communiqué du ministère de l'Industrie.

"La nomination de M. Berkani, qui occupait jusque-là le poste de P-dg de l'Algérienne des Cuirs et dérivés, filiale de Getex, vient donner un nouveau souffle au groupe dans le cadre de la nouvelle stratégie de ce secteur", précise la même source.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Directeur général du développement et du suivi du secteur public marchand, Hocine Bendhif, qui a rappelé les directives du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, pour mettre en œuvre la stratégie de développement de la filière textile et cuir, dans le cadre du programme de relance économique et du plan d'action du gouvernement, ajoute le communiqué.

Le même responsable a également souligné la nécessité d'exploiter les capacités que recèle cette filière afin de la développer, de hisser les niveaux de production et la qualité des produits et de maintenir les postes de travail, tout en étant au diapason du développement technologique et de la conception pour répondre aux goûts des consommateurs, ce qui passe par la création d'une formation spécialisée dans ces métiers, a conclu la même source.