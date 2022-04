La Direction de la Revue de Police "Echorta" a organisé, jeudi à l'Ecole supérieure de Police Ali Tounsi, une visite pédagogique au profit des étudiants de l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI), à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, indique un communiqué du corps constitué.

"A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année, la Direction de la Revue Echorta a organisé une visite pédagogique à son siège situé à l'Ecole supérieure de Police Ali Tounsi, au profit des étudiants de de l'ENSJSI, dirigée par le Directeur Abdeslam Benzaoui", selon la même source.

Les invités de la Revue Echorta ont fait le tour des différentes structures, de même qu'ils ont été briefés sur les stations les plus importantes de cette tribune médiatique sécuritaire, son histoire et les étapes de sa création, il y a plus de quatre décennies.

Ont été distingués lors de l'événement supervisé par le Directeur de la santé, d'action sociale et des activités sportives à la DGSN, le Contrôleur de police, Boubekeur Bou Ahmed, M. Benzaoui, la famille de feu Mohamed Touati, Commissaire divisionnaire en charge la gestion de la Revue, ainsi que le Commissaire principal de police à la retraite, Mohamed Bouzid, ancien cadre du service communication et presse à la DGSN.