Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), en visite de travail et d’inspection jeudi à la 3ème Région militaire, a affirmé que l'ANP "restera le bouclier et le rempart imprenable de la Nation", tout comme elle demeurera le "garant" de la sécurité et de la stabilité du pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"L'ANP était et restera le bouclier et le rempart imprenable de la Nation, tout comme elle demeurera le gardien de la grandeur du pays, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté et le garant de sa sécurité et de sa stabilité", a indiqué le Général de Corps d'Armée qui effectue une visite au Secteur Opérationnel Centre (3ème Région militaire), dans le cadre de ses visites aux différentes Régions militaires, en ce mois sacré de Ramadhan.

"Pétrie de patriotisme et populaire de par ses origines, cette Armée s’acquitte de ses missions à la lumière des orientations de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en étant entièrement consciente de l’ampleur des défis et des enjeux à relever, notamment à l’aune des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international, dont les répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays sont bien connues de notre armée", a ajouté M. Chanegriha qui a tenu une rencontre avec les cadres du Secteur Opérationnel Centre, après la cérémonie d’accueil, par le Général-major Mostefa Smaali, Commandant de la 3e Région militaire.

Le Général de Corps d’Armée a assuré, lors d'une allocution d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble des personnels des unités de la Région, que l’ANP "demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure, mais également un vivier intarissable de loyauté et fidélité au serment prêté à nos valeureux prédécesseurs".

"Bouclier protecteur du pays et garant de sa souveraineté et de son indépendance, l'ANP veille au maintien de la sécurité et de la stabilité à travers l’ensemble du pays. Engagée dans ces efforts, avec fermeté et détermination, elle défend les frontières nationales et lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et enregistre des résultats exceptionnels, sur le terrain, en faisant preuve de professionnalisme et d’efficacité", a-t-il affirmé.

Pour le Général de Corps d'Armée, "ces résultats probants sont le fruit du professionnalisme atteint par nos Forces armées, ainsi que des capacités de combat et de la haute aptitude opérationnelle dont elles jouissent aujourd’hui grâce aux étapes de développement franchies par l’ANP sur tous les niveaux et dans tous les domaines".

Il a ajouté que l'ANP "est bien consciente que la préservation du legs des Chouhada est le devoir de tous les fidèles enfants de cette patrie, à leur tête l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure, mais également une source intarissable de loyauté et de fidélité au serment prêté à nos valeureux prédécesseurs".

A l’issue de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée a longuement suivi les interventions et suggestions des cadres et des personnels des unités de la 3ème Région militaire et a également émis un ensemble d’orientations et d’instructions portant sur "l’impératif de faire preuve davantage de vigilance et de veille afin de relever tous les défis au niveau de cette Région vitale", conclut le communiqué du MDN.