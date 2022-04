La Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'intensification des dessertes durant les derniers jours du mois de Ramadhan et de l'Aïd el Fitr afin de répondre à la forte demande lors de cette période.

"A chaque occasion religieuse ou nationale, la Sogral veille à améliorer sa disponibilité pour une meilleure maîtrise du nombre important des voyageurs à travers l'ensemble des gares routières. La société a ainsi mis en place un programme exceptionnel pour la gestion et la garantie d'un service de qualité, avant et pendant les jours de l'Aïd el Fitr", selon la même source.

Ce programme porte sur l'intensification du nombre de voyages durant les dix derniers jours du mois de ramadhan et les deux jours de l'Aïd el Fitr, et ce, "en coordination avec les différentes directions de transports des wilayas, en sus de la mise en place d'un plan d'action avec les différents corps de la sûreté nationale et de la protection civile dans le souci de préserver l'ordre public au sein des gares et de garantir une intervention rapide dans les cas urgents notamment avec l'augmentation du nombre de voyageurs".