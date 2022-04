Le traditionnel tournoi de football à six "Ramadhan-foot" à Oran a pris fin, dans la soirée du lundi, au complexe sportif de proximité "Reguieg Abdelkader" de Haï El Othmania, dans une ambiance festive et de fair-play.

La clôture de ce rendez-vous footballistique, inscrit dans le cadre de la promotion de la 19ème édition des Jeux méditerranéens, prévue l’été prochain à Oran, s'est déroulée en présence du wali d’Oran et du commissaire des JM Oran 2022.

La fête a débuté avec la finale des benjamins qui a opposé les joueurs de l’école de football de l’ASM Oran à ceux du quartier Carteaux.

La grande finale séniors, tant attendue par le nombreux public, a été remportée par l’équipe de Haï El Hamri aux dépens de leurs adversaires du quartier de Yaghmoracen.

Le prix du meilleur joueur a été remporté par le jeune prodige de Sidi Maarouf, Ramdane Chamseddine, la révélation du tournoi.

Ce tournoi a vu la participation de 40 équipes issues de plusieurs wilayas de l’ouest du pays et une partie des quartiers d’Oran, avec un programme de six rencontres par jour.

La soirée a été clôturée par la remise de coupes et cadeaux aux lauré ats ainsi qu’aux athlètes ayant honoré le drapeau national lors des différentes manifestations précédentes des Jeux Méditerranéens, à l’exemple de l’ancien entraineur national de handball Mohamed Aziz Derouaz, du footballeur Omar Batrouni qui inscrit le but de la victoire lors de la finale des JM 75 face à l’équipe de France, le meneur de jeu du MCO Habib Ben Kada, les ex-champions d'Afrique de boxe Mustapha Moussa et Boutchiche Mohamed.

Les familles du journaliste Abdelkader Larayeche et du président du MC Saïda, Mohamed Messaadi, décédés durant ce mois sacré, ont été également honorées.