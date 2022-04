Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi, a mis en avant, mardi à Mostaganem, l'importance de l'approche économique pour valoriser les produits du secteur de la formation professionnelle.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à la wilaya, M. Merabi a appelé les cadres du secteur à travers les différentes wilayas à accorder une grande importance aux "opérations hors budget".

Et d'ajouter : "A cet égard, j'ai instruit les responsables locaux de réserver des points de vente des produits des stagiaires et des apprentis ".

Inspectant le centre de formation professionnelle et d'apprentissage dans la ville de Mostaganem, le ministre a appelé les responsables du secteur de la wilaya à accorder davantage d'attention aux filières "agriculture" et "tourisme et hôtellerie", soulignant la nécessité de dynamiser la maison d'accompagnement pour orienter les jeunes qui souhaitent créer des entreprises et les motiver à investir dans ces deux domaines.

Lors de la signature de trois conventions entre le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et les entreprises, Adwan Chemicals Company, Tohfa meubles et Samsung, M. Merabi a précisé que l'un des principaux défis et perspectives relevés aujourd'hui par son département ministériel, consiste en la dynamisation du partenariat avec les opérateurs économiques et les différents secteurs publics pour parvenir à une insertion professionnelle efficace des stagiaires et des diplômés des établissements de formation.

Après avoir inspecté les centres de formation professionnelle et d'apprentissage dans les communes de Hassi Mameche et Sidi Lakhdar, le ministre a indiqué que le secteur de la formation professionnelle est le principal fournisseur du marché du travail en main-d’œuvre, appelant à l’amélioration de la communication avec les autres secteurs, tout en fournissant les moyens et en facilitant les procédures pour la création d'entreprises dans les domaines des services et de l'économie.

Yacine Merabi a également inspecté un Groupe industriel spécialisé dans l'industrie électrique dans la commune de Mesra, qui offre des opportunités d’apprentissage dans diverses disciplines liées à l'énergie, y compris les énergies renouvelables.

Le Groupe a signé plusieurs conventions avec les établissements de formation professionnelle pour assurer des stages dans le milieu industriel et la formation par apprentissage.