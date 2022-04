Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en matière de prestations sanitaires, et convenu de réunir les conditions nécessaires au développement de la coopération entre les deux pays dans la logique de la modernisation, et compte tenu des potentialités offertes dans les deux pays, notamment en ce qui concerne les soins difficiles et spécialisés", précise le communiqué.

A ce titre, M. Benbouzid a salué "la proposition de la partie qatarie de concrétiser les projets qui peuvent être mis en œuvre entre les deux parties, ainsi que les efforts visant à établir un programme exécutif de la coopération sanitaire".

Les deux parties ont également évoqué la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, en ce sens que M. Benbou zid a évoqué "la stabilité de la situation sanitaire en Algérie et la baisse importante du nombre de cas hospitalisés, contrairement à certains pays où une augmentation alarmante du nombre de contaminations est enregistrée", soulignant à ce propos "la nécessité de faire preuve de vigilance en vue d'éviter de nouvelles vagues à l'avenir".

De son côté, l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie a adressé ses "salutations fraternelles" à l'Algérie, Gouvernement et peuple, exprimant "la disposition du gouvernement de son pays à aller de l'avant pour renforcer le partenariat algéro-qatari, consistant en plusieurs projets devant ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération et l'investissement".

Enfin, les deux parties ont affirmé "la constance des relations bilatérales unissant les deux pays frères, ainsi que la nécessité d'œuvrer pour leur renforcement", exprimant "la disponibilité des Gouvernements de deux pays à aller de l'avant dans la conjugaison des efforts et l'échange d'expériences, afin de promouvoir la coopération mutuelle et le partenariat algéro-qatari, notamment dans le secteur de la santé, et ce au mieux des intérêts des deux peuples frères".