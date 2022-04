Sept personnes ont perdu la vie, dont des militants séparatistes, au cours d'une opération militaire dans la région anglophone du Nord-Ouest du pays, selon des médias citant des sources sécuritaires. L'offensive menée lundi soir, a visé la localité de Batibo de la région qui, selon l'armée, est un bastion de combattants sécessionnistes.

"C'était une opération de nettoyage. La région avait souffert des atrocités commises par les séparatistes armés, et les civils en payaient le prix fort. Six séparatistes ont été tués pendant l'opération et un civil est malheureusement mort, tué par une balle perdue", a déclaré un responsable militaire cité par l'agence Chine nouvelle. Tôt mardi, des habitants ont indiqué que certains de leurs proches ont été arrêtés pendant l'opération et que plusieurs villageois se sont échappés dans la brousse où ils se cachent toujours. Depuis 2017, les séparatistes sont en conflit avec les forces gouvernementales dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun où ils veulent créer un Etat indépendant qu'ils appellent "Ambazonia".